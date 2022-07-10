ارتفاع طلب قطاع الكهرباء في إسبانيا على الغاز إلى مستوى قياسي

كشفت شركة تشغيل شبكة خطوط الغاز الطبيعي في إسبانيا (إيناجاز) في بيان عبر البريد الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إمدادات الغاز لمحطات توليد الكهرباء في البلاد بلغت أمس 8ر803 جيجاوات/ساعة وهو مستوى قياسي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن موجة الطقس الحار التي تواجه إسبانيا أدى إلى زيادة استهلاك الكهرباء، مقابل تراجع إنتاج محطات إنتاج الكهرباء المائية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى زيادة صادرات الكهرباء.

كان الرقم القياسي السابق لاستهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي في إسبانيا 770 جيجاوات/ساعة وتم تسجيله يوم 16 يونيو الماضي.