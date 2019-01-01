الادعاء الأمريكي يستجوب كوشنر بشأن مزاعم ترامب حول سرقة الانتخابات

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن ممثلي الادعاء الاتحاديين في الولايات المتحدة استجوبوا جاريد كوشنر، صهر دونالد ترامب، ومستشاره السابق، في إطار تحقيق يتعلق بالرئيس الأمريكي السابق واعترافه بخسارة الانتخابات الرئاسية في 2020.

وأدلى كوشنر بشهادته أمام لجنة محلفين كبيرة، بحسب ما أوردته صحيفة نيويورك تايمز وشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية يوم الأربعاء. كما قالت "سي إن إن" إن مستشارة ترامب آنذاك، هوب هيكس، خضعت أيضا للاستجواب.

وقالت نيويورك تايمز إن كوشنر كان خضع للاستجواب في يونيو الماضي. وركز استجوابه، واستجواب شهود آخرين، خلال الأسابيع الأخيرة على ما إذا كان ترامب قد أقر على نطاق خاص بخسارته في الأيام التالية على الانتخابات.

وأضافت نيويورك تايمز أن ممثلي الادعاء يحاولون تحديد ما إذا كان ترامب حاول البقاء في السلطة بنية غير سليمة، وأنه كان يعلم أن مزاعمه كانت قائمة على كذبة.

ووفقا لنيويورك تايمز، قال كوشنر في شهادته إنه كان لديه الانطباع أن ترامب كان يعتقد حقا أن فوزه الانتخابي "سُرق" وأن خلفه الرئيس الأمريكي جو بايدن لم يفز بطريقة شرعية.

وفي اليوم الذي كان من المفترض أن يصدق فيه الكونجرس الأمريكي على فوز الديمقراطيين في الانتخابات، اقتحم أنصار ترامب بعنف مبنى الكابيتول لمنع نقل السلطة بعد خطاب تحريضي من الرئيس المنتهية ولايته آنذاك، ترامب. ولا يزال ترامب يرفض الاعتراف رسميا بهزيمته.