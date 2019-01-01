حى شرق مدينة نصر يصادر عربة فول استجابة لشكاوى الأهالي

فى استجابة فورية لما رصدته منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، رفع حى شرق مدينة نصر عربة فول مخالفة أسفل كوبرى عبد الرازق السنهورى مع شارع مكرم عبيد، ومصادرة المعدات المستخدمة فى إعداد الطعام ومن بينها أسطوانة غاز، كما تم تحرير محضر إشغالات، ومحضر تالف رصف للمخالف، وشن حملة لرفع كفاءة النظافة بالمكان مع رفع كفاءة الأرصفة والبلدورات وإعادة الشئ لأصله.

وشدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، في بيان له، اليوم الجمعة، على رؤساء الأحياء بتكثيف الحملات الميدانية لإعادة الانضباط للشارع، وتكثيف حملات الحفاظ على نظافة المناطق أسفل الكبارى التى أقامتها الدولة ضمن مشروعاتها القومية لتسهيل الحركة المرورية أمام المواطنين ومنع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.