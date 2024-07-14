السيناريست عبد الرحيم كمال: مصر بلد كبيرة وتقدر كتابها وفنانيها

أعرب السيناريست عبد الرحيم كمال، عن سعادته بتكريمه اليوم الأحد، من نقابة السينمائيين، واتحاد النقابات والمركز القومي للسينما، بحصوله على جائزة الدولة، قائلا: «بشكر مصر لأنها تقدر كتابها وفنانيها، ومصر بلد كبيرة، وتستاهل الكثير في كل مجال».



وأقيمت اليوم احتفالية تكريم السينمائيين الحاصلين على جوائز الدولة 2024، بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والمركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر، وبالتعاون مع اتحاد النقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز ، ونقابة المهن السينمائية برئاسة المخرج مسعد فودة.

وكرم المخرج عمر عبد العزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية، كلاً من الناقد والسيناريست وليد سيف، ومدير التصوير سعيد شيمي، والمخرج محمد فاضل، والسيناريست عبدالرحيم كمال، وحسن عماد مكاوي العميد الأسبق لكلية الاعلام جامعة القاهرة، ومهندس الديكور أنسي أبوسيف الذي اعتذر عن حضور التكريم نظرا لسفره، حيث جاء تكريم هؤلاء الرموز لدورهم الرائد ومشوارهم الفني والثقافي الحافل.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والصحفيين والنقاد، من أبرزهم الدكتور خالد عبد الجليل، والفنانة فردوس عبد الحميد، والدكتورة ماجي الحلواني، والدكتورة منى الحديدي.

وعقب التكريم أقيمت ندوة ثقافية أدارها الناقد السينمائي محمود عبد الشكور.