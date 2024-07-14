شولتس: محاولة اغتيال ترامب عمل دنيء

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن محاولة اغتيال المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب «عمل دنيء» معربًا عن تمنياته بالشفاء العاجل لترامب.

وأعرب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، صباح الأحد، عن تضامنه مع الأشخاص المتأثرين بالهجوم، منوهًا أن «أعمال العنف هذه تهدد الديمقراطية».

Der Anschlag auf US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump ist verabscheuungswürdig. Ich wünsche ihm eine schnelle Genesung. Meine Gedanken sind auch bei den Personen, die bei dem Attentat in Mitleidenschaft gezogen wurden. Solche Gewalttaten bedrohen die Demokratie. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) July 14, 2024

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة).

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية أن ترامب توجه إلى نيوجيرسي حيث سيمضي الليل.

فيما أفادت وكالة «أسوشيتد برس»، بأن ترامب يخطط لقضاء الليل في ناديه الخاص للجولف في مدينة بيدمينستر القريبة في ولاية نيوجيرسي.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».

من جانبه، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.