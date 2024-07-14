قالت الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه "بخير" بعد أن سحبه عملاء الخدمة السرية من على منصة بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت.

وقال ستيفن تشيونج المتحدث باسم ترامب في بيان "الرئيس ترامب يشكر سلطات إنفاذ القانون وأول المستجيبين لتحركهم السريع خلال هذا العمل الشنيع. إنه بخير ويجري فحصه في منشأة طبية محلية. سيجري الكشف عن مزيد من التفاصيل".

وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.

وكان ترامب قد بدأ لتوه في إلقاء خطابه في بلدة بتلر عندما وقع الحادث. وأظهرت لقطات تلفزيونية حالة من الذعر تنتشر بين الصفوف الأمامية للتجمع الانتخابي بعد سلسلة من أصوات إطلاق النار.

وقال المتحدث باسم جهاز الخدمة السرية أنتوني جوليلمي، إن "حادثا" وقع خلال التجمع.

وكتب على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": “”نفذت الخدمة السرية إجراءات وقائية والرئيس السابق بأمان. ويعتبر الحادث الآن تحقيقا نشطا للخدمة السرية وسيجري إصدار المزيد من المعلومات عند توفرها".

ويقوم ترامب بحملة للعودة إلى البيت الأبيض في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل ضد الرئيس الحالي جو بايدن.

وقال البيت الأبيض إنه تم إطلاع بايدن ونائبته كامالا هاريس على حادثة السبت.

وقال بايدن في بيان: "أنا ممتن لسماع أنه آمن وبصحة جيدة. أصلي من أجله ومن أجل عائلته ومن أجل جميع الذين كانوا في التجمع، ونحن ننتظر المزيد من المعلومات".

وتابع "ليس هناك مكان لهذا النوع من العنف في أمريكا. يجب أن نتحد كأمة واحدة لإدانته".

وقال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في منشور عبر منصة إكس، إنه "ليس هناك على الإطلاق مكان للعنف السياسي في ديمقراطيتنا".

وتابع:"على الرغم من أننا لا نعرف على وجه الدقة ماذا حدث، إلا أنه يجب علينا جميعا أن نشعر بالارتياح لأن الرئيس السابق ترامب لم يصب بأذى خطير، وننتهز الفرصة لإعادة إلزام أنفسنا بالتحضر والاحترام في سياساتنا".

وقال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إنه تم إطلاعه أيضا على الحادث.

وكتب على "إكس": "هذا العمل المروع من العنف السياسي في تجمع انتخابي سلمي ليس له مكان في هذا البلد ويجب إدانته بالإجماع وبقوة".

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث من المقرر أن يجري الإعلان رسميا عن ترشيح ترامب كمرشح الحزب للانتخابات الرئاسية، في ميلووكي بولاية ويسكونسن يوم غد الاثنين.