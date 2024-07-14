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أعداد جريدة الشروق
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مسئول بحركة حماس: محمد الضيف على قيد الحياة

وكالات
نشر في: الأحد 14 يوليه 2024 - 10:14 ص | آخر تحديث: الأحد 14 يوليه 2024 - 10:14 ص

قال مسئول بحركة حماس، إن القائد العام لكتائب القسام، الجناح العسكري للحركة، محمد الضيف، على قيد الحياة وبخير، بعد محاولة إسرائيلية لاستهدافه أمس السبت.

وأضاف المسئول في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، صباح الأحد، أن الحركة قررت تعليق مشاركتها في محادثات هدنة غزة.

وفي وقت سابق، نفى نائب رئيس حركة حماس في غزّة خليل الحية، ما أشاعه الاحتلال عن احتمال استهداف «الضيف»، مؤكدًا أنّ «الادّعاء تبرير سخيف لقتل النساء والأطفال وكلّ فلسطيني إنْ كان في غزّة أو الضفّة أو في أيّ مكان».

وقال الحية، في تصريحات تلفزيونية، مخاطبًا نتنياهو: «إن محمد الضيف يسمعك الآن ويستهزئ بمقولاتك الكاذبة».

وزعم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، مساء أمس السبت، أن «الغارة ضدّ خيام النازحين في منطقة المواصي بخان يونس جنوبي قطاع غزّة استهدفت قائد كتائب القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة»، مشيرًا إلى أنه «لا يعلم مصير الضيف».


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