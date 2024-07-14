أول تعليق من ترامب على محاولة اغتياله: لن نخاف وسنظل صامدين

علق الرئيس الأمريكي الأسبق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب، على محاولة اغتياله خلال تجمع انتخابي حاشد في ولاية بنسلفانيا، يوم السبت.

وتوجه عبر صفحته الرسمية بمنصة «تروث» للتواصل الاجتماعي، بالشكر إلى المتضامنين معه، مشيرًا إلى أن «العناية الإلهية منعت حدوث ما لا يمكن تصوره».

وقال: «لن نخاف بل سنظل صامدين ومتحديين في وجه الشر.. في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف متحدين، وأن نظهر شخصيتنا الحقيقية كأمريكيين، ولا نسمح للشر بالانتصار».

واختتم منشوره بالقول: «أنا حقًا أحب بلدنا، وأحبكم جميعًا، وأتطلع إلى التحدث إلى أمتنا العظيمة هذا الأسبوع من ولاية ويسكونسن».

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/112784638860095397

وأصيب ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري الذي يسعى لولاية ثانية، بطلق ناري في أذنه اليمنى خلال تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا يوم السبت (بتوقيت الولايات المتحدة).

وخرج ترامب، في وقت سابق من المستشفى، بعد نقله إليه مصابا في أذنه اليمنى جراء إطلاق النار عليه، في واقعة قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها «محاولة اغتيال».

ونقلت وكالة «رويترز» عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، أن مطلق النار على ترامب هو «توماس ماثيو كروكس، البالغ من العمر 20 عاما».

من جهته، أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن قلقه جراء الحادث الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، خلال تجمع انتخابي في ولاية بنسلفانيا.

وقال السيسي: «تابعت بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب».

وأكد إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل للرئيس ترامب، واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية، خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.