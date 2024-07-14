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قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه تعرض لإطلاق نار في أذنه خلال تجمع سياسي في بنسلفانيا يوم السبت.

وكتب ترامب على منصته للتواصل الإجتماعي "تروث"، قائلا إن الرصاصة اخترقت الجزء العلوي من أذنه اليمنى.

وتابع "علمت على الفور أن هناك خطأ ما حيث سمعت صوت أزيز وطلقات وشعرت مباشرة بالرصاصة تخترق الجلد. حدث نزيف كثير، لذلك أدركت بعد ذلك ما كان يحدث".

وقال ترامب إن شخصا قتل وأصيب آخر بجروح خطيرة خلال الحادث.

وكتب "إنه أمر لا يصدق أن يحدث مثل هذا الفعل في بلادنا".

وسحب عملاء الخدمة السرية ترامب إلى مكان آمن بعد سماع أصوات أعيرة نارية خلال التجمع. وأظهرت مقاطع فيديو من موقع الحادث ترامب وهو يرفع قبضته أثناء اصطحابه إلى خارج المنصة وأذنه ملطخة بالدماء.