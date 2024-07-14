الآلاف يحضرون حفل كايروكي ضمن حفلات ليالي مصر بالإسكندرية

أحيا فريق كايروكي حفلا غنائيا مساء أمس السبت في استاد الأكاديمية البحرية بمدينة الإسكندرية، ضمن حفلات ليالى مصر.

وصعد فريق كايروكى المسرح وسط هتافات وصيحات الجمهور لهم، وغنى أمير عيد باقة متنوعة من الأغانى القديمة والحديثة التى تفاعل معها الجمهور مثل: "جونى كاش، أبيض وأسود، أنا نجم، نفسى أحبك، كوستاريكا، بسرح وأتوه، هاتلنا بالباقى لبان، روما".

وشهدت حفلات ليالى مصر انطلاقة قوية، حيث أحيا محمد حماقى أولى حفلات مشروع ليالي مصر في استاد 30 يونيو، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع محمد حماقي، الذي أحيا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية وسط حضور جماهيري ضخم.

مشروع "ليالي مصر" يشمل عدد كبير من الحفلات الغنائية الضخمة يحيها ألمع نجوم مصر والعالم العربي في عدد من المحافظات وتأتي ليالي مصر في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية للحفاظ على الريادة المصرية في الفن والثقافة وتوسيع قاعد الترفيه لتصل لكل ربوع مصر إلي جانب الترويج للكثير من المحافظات كمقاصد للسياحة الداخلية من خلال تنظيم الحفلات فيها.