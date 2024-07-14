مدرب منتخب مصر للدراجات: جنة عليوة أهانت شهد سعيد ورفضت الصلح والاعتذار

كشف محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، تفاصيل الأزمة بين لاعبتي المنتخب شهد سعيد وجنة عليوة، موضحا أن الأولى أخطأت ولكن غير متعمد حيث إنها ليست عنيفة.

وقال خلال مداخلة هاتفية في برنامج «على مسئوليتي»، على قناة «صدى البلد»، أن شهد فتحت كوعها ولا تستطيع رفع يدها عن الدراجة لأن السباق يكون بسرعة عالية جدا.

وقال إن جنة عليوة عملت محضر في القسم رغم أنهم ذهبوا للاطمئنان عليها في المستشفى، مؤكدا أن جنة رافضة للصلح وأهانت شهد إهانة كبيرة وتم تركها فترة على أمل العودة لها من جديد بعد أن هدأت ولكنها رفضت الصلح حتى الآن.

وواصل أن الاتحاد رغب في التكفل بمصاريف علاجها، ولم يقصر معها وطلب الفواتير لاتخاذ الإجراءات اللازمة، موضحا أن جنة رفضت تعامل الاتحاد معها.

وأكد الكابتن محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، أن الاتحاد يراعي كل اللاعبين ويقدم لهم الدعم اللازم لأنهم معرضين للإصابات أثناء اللعب.

ولفت الكابتن محمد إبراهيم، المدير الفني لمنتخب مصر للدراجات، إلى أن شهد سعيد لاعبة موهوبة ولا يوجد لها سابقة مع أي لاعبة في البطولات التي شاركت فيها، ولكن يهمنا مصلحة بلدنا.