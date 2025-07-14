جامعة الفيوم تتصدر جهود محو الأمية بـ37 ألف مستفيد وتبحث تكريم المشاركين في مشروع التنور المجتمعي

عقدت اللجنة العليا لمشروع التنور المجتمعي بجامعة الفيوم، اليوم الاثنين، اجتماعها الأول برئاسة الدكتور ياسر مجدي حتاتة، رئيس الجامعة، وبحضور نواب رئيس الجامعة وعدد من القيادات التنفيذية بالمشروع، وذلك لمتابعة إنجازات المشروع ومناقشة خطة تكريم المتميزين.

وأكد الدكتور حتاتة أن تقدم الجامعات يُقاس بمدى مساهمتها في خدمة المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة نجحت في تحرير 37,177 مواطنًا من الأمية بمحافظة الفيوم حتى دورة أبريل 2025، في إطار التزامها بمحور تعليم الكبار ضمن خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

واستعرض الدكتور عرفة صبري، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا، نتائج دورة يناير 2025، حيث نجح 2,373 دارسًا، واحتلت الجامعة المركز الأول بنسبة 43% من إجمالي الإنجاز بالمحافظة، ما دفع رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار لتوجيه خطاب شكر رسمي للجامعة.

من جانبه، أشاد الدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، بتصدر جامعة الفيوم المؤسسات المشاركة في محو الأمية بالمحافظة، مؤكدًا تضاعف معدلات المشاركة المجتمعية مقارنة بالدورات السابقة.

ودعا الدكتور شريف العطار، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى مواصلة الجهود، مشددًا على أن محو الأمية واجب وطني، وأن الهدف يجب أن يكون الوصول إلى "الصفر الافتراضي" للأمية بمحافظة الفيوم.

كما أعلنت الدكتورة آمال ربيع، مدير المشروع وعميد كلية التربية الأسبق، مناقشة تحديد موعد حفل لتكريم الطلاب والمنسقين المتميزين في العام الأكاديمي 2024/2025، مؤكدة استمرار التعاون المثمر مع هيئة تعليم الكبار لتجاوز التحديات وتحقيق أهداف المشروع في رفع وعي المجتمع وتنميته.