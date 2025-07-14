بريطانيا: فرنسا منعت عبور نحو 500 قارب صغيرة هذا العام

قالت وزيرة الداخلية البريطانية ايفيت كوبر، إن السلطات الفرنسية أوقفت أكثر من نصف القوارب الصغيرة التي تعبر القناة الإنجليزية هذا العام.

وقالت كوبر للمشرعين اليوم الاثنين إن الشرطة الفرنسية "منعت" عبور ما يقرب من 500 قارب، حيث وصل 385 منهم إلى الشواطئ البريطانية.

وفي كلمة أمام البرلمان، قالت كوبر إن الحكومة لديها خمسة أساليب لمعالجة عبور القوارب الصغيرة، بما في ذلك تشديد الرقابة على الحدود وتضييق الخناق على العمل غير القانون.

وجاءت تصريحات كوبر بعد أيام من إبرام الحكومة اتفاقا جديدا مع فرنسا بشأن إعادة المهاجرين الذين وصلوا على متن قوارب صغيرة.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنها القول "لقد منعت الإجراءات الفرنسية 496 عبورا للقوارب هذا العام، لكن 385 قاربا تمكنت من العبور".

وأضافت "تستخدم العصابات الإجرامية تكتيكات جديدة، حيث تزيد من أعداد القوارب لكي يصل عدد أكبر من الأشخاص، وتحملها في المياه الضحلة، مستغلة القواعد الفرنسية التي تعني أن السلطات لم تتمكن من التدخل في المياه".