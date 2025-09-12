الدنمارك تنفق مليارات الدولارات لتحديث دفاعها الجوي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسعى الدنمارك إلى توسيع دفاعها الجوي بشكل كبير باستثمار قياسي، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الدنماركية اليوم الجمعة.

وأعلنت الوزارة أن الحكومة الدنماركية تعتزم شراء عدة أنظمة دفاع جوي بقيمة حوالي 7.8 مليار يورو "9.1 مليار دولار".

وأضافت: "هذا هو أكبر استثمار فردي في إعادة بناء النظام الدفاعي الدنماركي حتى الآن".

وقال وزير الدفاع ترولس لوند بولسن وفقًا للبيان: "الوضع الأمني يجعل الدفاع الجوي أولوية مطلقة في تطوير القوات المسلحة".

وأضاف، "التجربة من أوكرانيا تظهر أن الدفاع الجوي الأرضي يلعب دورًا حاسمًا في حماية المدنيين من الضربات الجوية الروسية".