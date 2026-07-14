 رفع الراية الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي ومنع نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رفع الراية الحمراء على شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي ومنع نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج

هدى الساعاتي
نشر في: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 11:02 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 14 يوليه 2026 - 11:02 ص

أعلنت محافظة الإسكندرية، في بيان اليوم، رفع الراية الحمراء بجميع شواطئ القطاع الغربي والعجمي، ومنع نزول المواطنين إلى مياه البحر، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المصطافين ورواد الشواطئ، وبناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي أشارت إلى ارتفاع الأمواج وشدة التيارات البحرية على امتداد الشريط الساحلي.

وأكدت المحافظة أن رفع الراية الحمراء يعني منع نزول مياه البحر نهائيًا، نظرًا لخطورة حالة البحر الحالية، مشددة على أن القرار يأتي حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من وقوع أي حوادث أو حالات غرق.

وناشدت محافظة الإسكندرية جميع رواد الشواطئ الالتزام الكامل بالرايات التحذيرية والتعليمات الصادرة عن رجال الإنقاذ والعاملين بالشواطئ، وعدم النزول إلى البحر حتى تحسن الأحوال البحرية.

وأوضحت المحافظة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والتقييم الدقيق لحالة البحر، بما يضمن توفير أعلى درجات السلامة والأمان للمواطنين خلال موسم الصيف.


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