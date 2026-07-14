محافظ أسيوط: استمرار تمهيد وتسوية طريق الشامية بمركز ساحل سليم لتحسين الحركة المرورية

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال تمهيد وتسوية الطرق والشوارع بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

كما شدد على المتابعة الميدانية المستمرة للأعمال وسرعة الانتهاء منها بما يسهم في تيسير الحركة المرورية وتحقيق السيولة على الطرق.

وأوضح المحافظ، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل يحيى رئيس المركز، تابعت استكمال أعمال تمهيد وتسوية طريق وسط قرية الشامية، بداية من كوبري الشامية وحتى كوبري الشيخ شحاتة، مرورًا أمام مجمع خدمات المواطنين بالوحدة المحلية بالقرية، وذلك تحت إشراف هاني شاكر رئيس الوحدة المحلية بالشامية، وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية التابعة لمركز ومدينة ساحل سليم والوحدة المحلية.

ولفت اللواء محمد علوان، إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الداخلية بالمراكز والقرى، وتهيئة الطرق أمام المواطنين، بما ينعكس إيجابًا على سهولة التنقل والوصول إلى الخدمات، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لكل الأعمال الجارية، وتعظيم الاستفادة من إمكانات الوحدات المحلية لتحقيق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين.