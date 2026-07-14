لجنة المنافسة السويسرية تفتح تحقيقا ضد جوجل بشأن محرك البحث الافتراضي في هواتف أندرويد

فتحت لجنة المنافسة السويسرية اليوم الثلاثاء، تحقيقا أوليا ضد شركة التكنولوجيا الأمريكية جوجل ، على خلفية قرارها جعل محرك بحثها الخيار الافتراضي على هواتف أندرويد في سويسرا، دون منح المستخدمين إمكانية الاختيار.

وقالت اللجنة اليوم الثلاثاء، إن جوجل ألغت مؤخرا ميزة "شاشة الاختيار" في سويسرا، رغم أنها لا تزال متاحة في دول الاتحاد الأوروبي.

وتتيح هذه الميزة لمستخدمي الأجهزة الجديدة التي تعمل بنظام أندرويد اختيار محرك البحث الافتراضي الذي يفضلونه.

أما الآن، فتم تعيين محرك بحث جوجل بشكل تلقائي للمستخدمين السويسريين.

وأوضحت اللجنة أن "إلغاء هذه الميزة قد يحد من ظهور محركات البحث المنافسة لجوجل عند إعداد المستخدمين لأجهزتهم، مما يعزز بذلك وضع حواجز للدخول أمام المنافسين".

وسيهدف التحقيق الأولي إلى تحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات على أن ممارسات جوجل تشكل تقييدا غير قانوني لقواعد المنافسة.