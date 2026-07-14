الفلبين تعلن استمرار ثوران بركان مايون لليوم الـ 190 على التوالي

أعلن المعهد الفلبيني لعلم البراكين والزلازل استمرار بركان مايون، اليوم الثلاثاء، في قذف الحمم والصخور.

وأضاف المعهد - حسبما ذكرت قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن الثوران البركاني لايزال مستمرا منذ 190 يوما متتالية، مما أدى إلى تدفقات للحمم البركانية وانهيارات صخرية.

وأشارت القناة إلى أن مستوى الإنذار الثالث لايزال ساري المفعول، مما يمنع الدخول إلى منطقة الخطر الدائمة التي يبلغ قطرها ستة كيلومترات.. وأوضح المعهد أن هذا الإنذار، الساري منذ شهر يناير الماضي يشير إلى ازدياد النشاط البركاني مع وجود الصهارة بالقرب من فوهة البركان.. مشيرا إلى أنه يقوم بمراقبة البركان على مدار الساعة.

ويعد بركان "مايون"، الواقع على ارتفاع 2462 مترا، موقع جذب شهير للسياح ومتسلقي الجبال.. وقد ثار البركان أكثر من 50 مرة خلال الـ 400 عام الماضية.