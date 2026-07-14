حرب إيران وخطط التقشف تعززان نمو الطاقة الشمسية في ألمانيا

أسهمت حرب إيران وخطط الحكومة الألمانية لخفض الإنفاق في تسريع وتيرة التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في ألمانيا خلال النصف الأول من هذا العام.

ووفقا لبيانات أولية، تم خلال الفترة بين بداية يناير ونهاية يونيو 2026 ربط أنظمة طاقة شمسية جديدة بالشبكة بقدرة إجمالية بلغت نحو 7.4 جيجاوات ذروة، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، حسبما أعلن الاتحاد الألماني لاقتصاد الطاقة الشمسية في برلين، استنادا إلى بيانات الوكالة الألمانية الاتحادية للشبكات.

وبحسب البيانات، يوجد حاليا في ألمانيا أكثر من ستة ملايين نظام طاقة شمسية بقدرة إجمالية تتجاوز 125 جيجاوات.

وكانت وتيرة الطلب من أصحاب المنازل تراجعت خلال العام الماضي، إلا أن اندلاع حرب إيران في نهاية فبراير الماضي والخطط الحكومية لإنهاء الدعم المخصص لمحطات الطاقة الشمسية الخاصة دفعا الاهتمام بهذه الأنظمة إلى الارتفاع مجددا، بحسب تقديرات الاتحاد.

وأوضح الاتحاد أن الإعلان عن وقف دعم الطاقة الشمسية أدى إلى تسريع قرارات الشراء والتركيب قبل إلغاء الدعم.

ويتوقع الاتحاد أن يتم تعديل أرقام النصف الأول من العام بالزيادة بعد استكمال تسجيل البيانات المتأخرة. واستنادا إلى تجارب الأعوام السابقة، قد تصل القدرة الجديدة المركبة خلال النصف الأول من العام إلى 8.3 جيجاوات ذروة.

ودعا المدير التنفيذي للاتحاد، كارستن كورنيش، الحكومة الألمانية إلى عدم إبطاء وتيرة التوسع في الطاقة الشمسية، وقال: "لا يمكن الاستغناء عن التوسع في استخدام الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات من منظور السياسة المناخية وسياسة الطاقة والسياسة الاقتصادية".