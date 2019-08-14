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أكد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة أنه سيتم الإعلان عن موعد إجراء مراسم قرعة الموسم الجديد لبطولة الدوري 2019 – 2020 غد الخميس.

رئيس لجنة المسابقات أشار إلى أنه سينظر غدا لخطابات الأندية بشأن تحديد ملاعبهم في الموسم الجديد وبناء عليه سيتم تحديد موعد إجراء قرعة الموسم الجديد.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن في وقت سابق عن انطلاق منافسات الموسم الجديد للدوري يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل.

وبخصوص مباراة كأس السوبر بين الأهلي والزمالك.. قال عامر حسين أنه سيتناقش مع الشركة الراعية "برزنتيشن" لمعرفة مكان قمة السوبر، بصفتها المسؤولة عن تنظيم المباراة.