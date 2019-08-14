التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه لتناوله مادة سامة عن طريق الخطأ بالمنيا

قررت النيابة العامة ببندر المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولي، المحامي العام لنيابات جنوب، التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه نتيجة تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ داخل منزله، ونُقل مصابًا للمستشفى العام وتوفي فور وصوله.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنيا، قد تلقى بلاغًا من عمليات النجدة، يتضمن ورود إشارة من مستشفى المنيا العام بوصول "علي ع" 8 سنوات، مصاب بحالة إعياء شديدة، وبسؤال أهليته قرروا تناوله مادة سامة عن طريق الخطأ.

وعلى الفور تم نقل الطفل إلى قسم السموم، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد دخوله المستشفى، وتم إيداع جثته بالمشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.

وقرر المستشار محمد نجاتي، رئيس نيابة بندر المنيا، ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة.