طرابزون سبور يسعى لضم زميل صلاح

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يستعد المهاجم الإنجليزي المخضرم دانييل ستوريدج للسفر إلى تركيا في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لإجراء مفاوضات مع مسؤولي فريق طرابزون سبور التركي لكرة القدم، حسبما أفادت تقارير صحفية.

ونقلت شبكة (سكاي سبورتس) الإخبارية عن صحيفة (خبر ترك ) التركية اليوم أن ستوريدج سوف يسافر إلى تركيا للتفاوض بشأن انضمامه للدوري التركي في الموسم الجديد.

وبات ستوريدج لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع فريق ليفربول الإنجليزي في 30 يونيو الماضي.

وربطت تقارير إخبارية ستوريدج بالانضمام لصفوف عدد من الأندية الأوروبية في مقدمتها أتالانتا وبولونيا الإيطاليين، وآينتراخت فرانكفورت الألماني وفناربخشه التركي، ودي سي يونايتد الأمريكي.

وتردد أن إدارة طرابزون سبور تقدمت بعرض لضم ستوريدج لمدة موسمين، مع إمكانية التمديد لعام ثالث، مقابل مبلغ مالي يقدر بثلاثة ملايين يورو تقريبا سنويا.