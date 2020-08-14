بولندا تسجل 825 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في بولندا، اليوم الجمعة، بواقع 825 حالة جديدة، ليصل العدد الإجمالي إلى 55 ألف و312 حالة، حسبما أعلنت وزارة الصحة في تغريدة على موقع تويتر.

وأفادت وكالة بلومبرج للأنباء، بأن المعدل اليومي للإصابات ارتفع إلى أكثر من 800 حالة لليوم الثاني على التوالي، بعد أن كان قد تراجع في وقت سابق هذا الاسبوع إلى 551 حالة جديدة.

وشهد أغسطس ارتفاعا في معدلات الإصابة في بولندا إلى 9624 حالة جديدة مقابل 11295 حالة في يوليو.

وفي 8 أغسطس، تم تسجيل معدل إصابة يومي قياسي بلغ 843 حالة.

وارتفع عدد الوفيات بواقع 15 حالة وفاة ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 1858 حالة.