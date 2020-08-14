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ترامب يهاجم منافسه الرئاسي: بايدن لا يجيب عن الأسئلة

هديل هلال
نشر في: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:21 ص | آخر تحديث: الجمعة 14 أغسطس 2020 - 12:21 ص

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن حكومته لا تستطيع إلزام المواطنين بارتداء الكمامات؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، لافتًا إلى أن منافسه على مقعد الرئاسة جو بايدن، يريد أن يختبئ الأمريكيون في منازلهم لفترة طويلة.

وأضاف «ترامب»، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «بايدن يرفض الإجابة عن الأسئلة»، مشيرًا إلى أنه يجيب على الأسئلة التي لا يجيب عنها منافسه.

وأشار إلى أنه طالب الأمريكيين بارتداء الكمامات باعتباره أمرًا وطنيًا، متابعًا: «ربما هي جيدة أو غير جيدة لكن لا يوجد ما نخسره، ارتدوها عند الضرورة وخاصة عند استحالة التباعد الجسدي».

ولفت إلى أن إدارته ترتكز بشكل أكبر على العلم في التعامل مع أزمة كورونا المستجد، مضيفًا: «نركز على الأمريكيين المعرضين أكثر من غيرهم للإصابة، ونستعمل الأدوية التي تقلل نسب الوفيات، ونطور لقاحات وأدوية».


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