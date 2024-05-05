المدير الرياضي لـ بايرن ميونخ يكشف حقيقة تدريب لوف للفريق

أنهى ماكس إيبرل المدير الرياضي لبايرن ميونخ، ، التكهنات التي ثارت مباشرة بعد لقائه مع المدرب السابق للمنتخب الألماني يواكيم لوف في المدرجات خلال مباراة في الدوري الألماني في مدينة شتوتجارت.

وفي تصريحات لتلفزيون صحيفة "دي فيلت" الألمانية، قال إيبرل اليوم الأحد، إن هذا اللقاء الذي جرى أمس السبت لم يتخلله "أي حديث حول منصب المدير الفني" لدى النادي البافاري صاحب العدد القياسي من البطولات في ألمانيا.

يشار إلى أن لوف (64 عاما) كان أكد مرارا في السنوات الأخيرة أنه بعد توليه تدريب المنتخب الألماني، لم يعد يطمح إلى تولي تدريب أحد الأندية في الدوري الألماني.

وكرر لوف الحائز مع منتخب المانشافت على بطولة كأس العالم عام 2014، هذا الأمر مرة أخرى مؤخرا فيما يتعلق بنادي بايرن ميونخ حيث يبحث النادي البافاري عن مدير فني يخلف توماس توخيل الذي سيرحل في الصيف المقبل.

وتعليقا على تصريحات لوف، قال إيبرل (50 عاما): "لقد قال شيئا واضحا للغاية. وبالتالي فإنني لم أعد منشغلا بهذا الموضوع. فالذي يقول إنه لا يريد أن يدرب بايرن ميونخ، فهو لا يريد أن يدرب بايرن ميونخ. أما نحن فسنجد مدربا تكون لديه الرغبة في تدريب بايرن ميونخ".