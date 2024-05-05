قال الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن «مصر لم تخرج بعد من عنق زجاجة الأزمة الاقتصادية».

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الأحد، أن مصر عليها التعامل مع الملف كفاعل وليس مفعولًا به، مشيرًا إلى أن التحديات الخاصة بالجوائح والحروب لن تتوقف.

واستطرد: «بدلًا من أن يكون كل همي البحث عن مجال للحصول على تمويلات، أفجر طاقات السكان الذين لم يصل عددهم لـ110 ملايين، وعدم التعامل معهم على أنهم عائق لأنه بمثابة فساد في التفكير».

وعلق على اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي، والتقرير الذي أصدره الصندوق عن المراجعتين الأولى والثانية، وأعلن فيه توسيع الإقراض لـ8 مليارات دولار.

ونوه بأن الحكومة لا ترى سوى الفجوة الدولارية والعمل على سدها، مشددًا على ضرورة تركيز الاهتمام على تعبئة المدخرات المحلية.