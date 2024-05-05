ألافيس يهزم فالنسيا ويضمن البقاء في الدوري الإسباني

ضمن ديبورتيفو ألافيس البقاء رسميا لموسم جديد في الليجا، بفوزه الثمين خارج قواعده على فالنسيا (0-1) اليوم الأحد، ضمن الجولة ال34 بالدوري الإسباني.

يدين الفريق الباسكي بالفضل في الانتصار الذي تحقق على ملعب مستايا، لمدافعه الشاب خابي لوبيز الذي تكفل بتسجيل الهدف الوحيد في الدقيقة 69.

وبانتصاره الثمين، يرفع ألافيس رصيده إلى 41 نقطة في المركز ال11، ويؤمن البقاء رسميا في الليجا لموسم ثان على التوالي، بعد أن ابتعد عن مناطق الخطر بفارق 15 نقطة، مع تبقي 4 جولات على النهاية.

بينما سقط "الخفافيش" في فخ الخسارة الثالثة على التوالي، ال13 هذا الموسم، بعد أن تجمد رصيد الفريق عند 47 نقطة في المركز الثامن.