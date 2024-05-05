الصحة للمواطنين: توجهوا للطوارئ في حالة الشعور بهذه الأعراض بعد تناول الفسيخ

نصح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، المواطنين بتجنب تناول الأسماك المملحة؛ لأنها ضارة بذاتها حتى لو لم تؤدِ إلى تسمم. ونوه خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأحد، بأن «17% من وزن السمكة ملح، الأمر الذي يرفع الضغط، ويؤدي إلى الفشل الكلوي، ويؤثر على عضلة القلب».

وناشد المواطنين لراغبين في الاحتفال بشم النسيم التقليل من تناول تلك الأسماك، والتأكد من سلامة مصدرها، وتناول كميات كبيرة من الخضراوات وعصر الليمون عليها، والتأكد أن اللحم غير مهترئ أو تظهر عليه آثار التعفن.

وشدد على أهمية توجه المواطن لأحد أقسام الطوارئ في المستشفيات الحكومية في حال ظهور أي من الأعراض التالية: الإعياء، والزغللة في العين، والصعوبة في البلع، والجفاف في الحلق، والصعوبة في التنفس، بعد ما يتراوح بين 8 لـ12 ساعة بعد تناول الرنجة والفسيخ.

وقال إن إدارات الطب الوقائي تمر على أماكن تقديم الأسماك المملحة؛ للتأكد من مراعاة الاشتراطات الصحية منذ أسبوع، قائلًا إنها مرت على الحدائق والمتنزهات؛ للتأكد من تطهيرها من نواقل الأمراض.

وأكد توافر لقاح التسمم الممباري الناتج عن تناول الأسماك الفاسدة في أقسام الطوارئ والسموم بالمستشفيات، ورفع درجة الاستعداد في كل أقسام الطوارئ، وإلغاء الإجازات، والتأكد من توفير الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم بها.