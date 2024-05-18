إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال في الضفة الغربية

أصيب فلسطينيان، اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأصيب فتى برصاص قوات الاحتلال، خلال اقتحامها مخيم بلاطة، شرق نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بأن فتى أصيب بالرصاص الحي في كتفه خلال اقتحام مخيم بلاطة، وقد جرى نقله للمستشفى.

وكانت قوات الاحتلال، ترافقها جرافة، قد اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق نار كثيف ومداهمة عدة منازل. وأصيب شاب برصاص مستعمرين، في قرية عزموط شرق نابلس.

وأفادت مصادر طبية ومحلية، بأن مستعمرين، بحماية قوات الاحتلال، أطلقوا الرصاص الحي صوب المواطنين خلال محاولتهم إطفاء حرائق اشتعلت بأراضيهم قرب مستعمرة ألون موريه، المقامة على أراضي القرية، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى.

جدير بالذكر أن مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس المحتلة تشهد يوميا حملات مداهمة واقتحامات من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص، وقد زادت وتيرتها بالتزامن مع عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.