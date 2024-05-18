إحالة طالب وملاحظين ومراقب للتحقيق في لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بوادي النطرون

رصدت غرفة العمليات الرئيسية بمديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة، حالة غش إلكتروني في امتحان مادة الهندسة بالفترة الأولى بامتحانات الشهادة الإعدادية اليوم السبت، بإحدى لجان وادي النطرون.

وقرر يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، اتخاذ كل الإجراءات القانونية، حيث أحال الطالب للتحقيق، مع استبعاد كل من رئيس اللجنة والمراقب الأول، و2 من الملاحظين بتلك اللجنة، وذلك لحين انتهاء التحقيقات معهم.

وأكد "الديب"، في بيان له اليوم السبت، أنه لن يسمح بأي تقصير أو تهاون فيما يخص الإجراءات واللوائح المنظمة لسير الامتحانات، ومنها منع دخول أي أجهزة محمول، أو أجهزة إلكترونية سواء مع الطلاب والملاحظين.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم في البحيرة، أن أي مخالفة سيتم على الفور الضرب بيد من حديد على مرتكبيها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين على حد سواء.

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، انطلقت يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 مايو، في 627 لجنة تستقبل أكثر من 115 ألف طالب وطالبة، بعدد 18 إدارة تعليمية.

ويشار إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والاستعدادات لاستقبال الامتحانات، حيث عقد وكيل الوزارة عدة اجتماعات مع رؤساء اللجان، شدد خلالها على الالتزام بكل الضوابط واللوائح المنظمة للامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع الغش.