تراجعت معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية، اليوم الثلاثاء، عقب خسائر "وول ستريت"، فيما توقفت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عن الارتفاع بعد وصولها إلى أعلى مستوى لها منذ نحو عقدين.

وتراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل طفيف، فيما ارتفعت أسعار النفط وسط حالة من عدم اليقين بشأن المحادثات الأمريكية الإيرانية واحتمالية إعادة فتح مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي لنقل النفط.

وأغلقت الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، على انخفاض، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 8ر0 %، كما تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 7ر0 %، فيما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 9ر0 %.

وبلغ عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوى له منذ عام 2007؛ حيث سجل نحو 25ر5% في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، بعدما وصل إلى 27ر5% أمس الاثنين، مقارنة بنحو 17ر5% يوم الجمعة الماضي.

وتواصل البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة للمساعدة في كبح جماح التضخم.

وتراجع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 2ر1% ليصل إلى 64ر65114 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 6ر0% ليصل إلى 64ر65114 نقطة

وتراجع مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 5ر0% ليصل إلى 46ر24516 نقطة، كما تراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 1% ليصل إلى 51ر3826 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه ​​إس إكس 200 الأسترالي بنسبة 1ر0% ليصل إلى 20ر8686 نقطة.

وتراجع مؤشر تايكس التايواني بنسبة 6ر0%، كما تراجع مؤشر سينسكس الهندي بنسبة 7ر0 %.

وارتفع خام برنت، المعيار الدولي للنفط، بنسبة 8ر1% ليصل إلى 63ر99 دولارا للبرميل، وهو مستوى أعلى بكثير من سعر البرميل الذي كان يبلغ حوالي 72 دولارا في أواخر فبراير الماضي، قبل اندلاع الحرب مع إيران.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء مقابل الين الياباني، ليصل إلى 42ر157 ين ياباني من 39ر157 ين، فيما تراجع سعر اليورو مقابل الدولار ليصل إلى 1362ر1 دولار من 1371ر1 دولار.