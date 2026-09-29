 بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى مليونين و441 ألفا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين يرفع تعداد الجيش الروسي إلى مليونين و441 ألفا

موسكو - الأناضول
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 9:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 9:37 ص

• في مرسوم رئاسي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من توقيعه مساء الاثنين..

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مرسوما يقضي برفع عدد أفراد الجيش الروسي إلى مليونين و441 ألفا و630 فردا.

وبحسب المرسوم المنشور على نظام المعلومات الحكومي الروسي للقوانين، مساء الاثنين، حُدد عدد أفراد القوات المسلحة الروسية بـمليونين و441 ألفا و630 فردا، بينهم مليون و550 ألفا و500 عسكري مقاتل.

ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من لحظة توقيعه.

وبذلك ارتفع عدد العسكريين في الجيش الروسي بمقدار 15 ألفا و500 عسكري.

وكان بوتين رفع، بموجب مرسوم وقعه في يوليو الماضي، عدد أفراد الجيش الروسي إلى مليونين و426 ألفا و130 فردا، بينهم مليون و535 ألف عسكري.

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