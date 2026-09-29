تقام اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، مجموعة من المباريات القوية في مختلف البطولات، يأتي في مقدمتها مواجهة منتخب مصر أمام جنوب السودان في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، بجانب لقاء المغرب أمام ليسوتو والجزائر ضد بوروندي.

وفي دوري الأمم الأوروبية، تتجه الأنظار إلى مواجهتي إسبانيا وكرواتيا، والتشيك وإنجلترا، فيما تشهد منافسات خليجي 27 مباراتي السعودية أمام العراق وعمان ضد الكويت.

وفيما يلي يستعرض لكم موقع الشروق أبرز مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

جنوب السودان × مصر – الساعة 4:00 مساءً – بي إن سبورت 1.

ليسوتو × المغرب – الساعة 4:00 مساءً – بي إن سبورت 3.

بوروندي × الجزائر – الساعة 4:00 مساءً – بي إن سبورت 2.

إثيوبيا × السنغال – الساعة 4:00 مساءً – بي إن سبورت 5.

موزمبيق × السودان – الساعة 4:00 مساءً – بي إن سبورت 4.

غانا × جامبيا – الساعة 7:00 مساءً – بي إن سبورت 2.

أوغندا × ليبيا – الساعة 7:00 مساءً – بي إن سبورت 1.

زامبيا × توجو – الساعة 7:00 مساءً – بي إن سبورت 9.

الكونغو × الكاميرون – الساعة 10:00 مساءً – بي إن سبورت 6.

مباريات دوري الأمم الأوروبية

فنلندا × بيلاروسيا – الساعة 7:00 مساءً – بي إن سبورت 5.

التشيك × إنجلترا – الساعة 9:45 مساءً – بي إن سبورت 3.

إسبانيا × كرواتيا – الساعة 9:45 مساءً – بي إن سبورت 2.

إسكتلندا × سويسرا – الساعة 9:45 مساءً – بي إن سبورت 4.

سلوفاكيا × كازاخستان – الساعة 9:45 مساءً – بي إن سبورت 7.

بلغاريا × إستونيا – الساعة 9:45 مساءً – بي إن سبورت 8.

لوكسمبورج × أيسلندا – الساعة 9:45 مساءً – بي إن سبورت 5.

مباريات خليجي 27

السعودية × العراق – الساعة 8:30 مساءً – الكأس 1.

عمان × الكويت – الساعة 8:30 مساءً – الكأس 2.

مباريات ودية

أستراليا × البرازيل – الساعة 1:00 ظهرًا.

روسيا × إيران – الساعة 7:30 مساءً.