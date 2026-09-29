كثفت تايلاند من جهود الإغاثة التي تقوم بها، بعد أن تسببت الفيضانات العارمة في حدوث اضطرابات متنوعة شملت شوارع بانكوك، وجداول رحلات الطيران، وعمليات إنتاج السيارات، ما أدى إلى تفاقم التداعيات الاقتصادية الناتجة عن أيام من هطول الأمطار الغزيرة.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، بأنه من المقرر أن تصدق حكومة رئيس الوزراء أنوتين شارنفيراكول، اليوم الثلاثاء، على حزمة من المساعدات بقيمة ملياري بات "59.5 مليون دولار" لضحايا الفيضانات، في الوقت الذي تعمل فيه السلطات على تصريف المياه من الأحياء المغمورة، وإيصال الإمدادات للسكان الذين تقطعت بهم السبل.

وتتزايد تداعيات هذه الاضطرابات لتصل إلى قطاعات صناعية كبرى.

ومن جانبها، ألغت شركة "الخطوط الجوية التايلاندية الدولية" 22 رحلة جوية داخلية ودولية كانت مقررة اليوم الثلاثاء ويوم غد الأربعاء، بما يشمل رحلات إلى سنغافورة والهند وأوروبا، وذلك بعد أن أدت الفيضانات إلى حدوث نقص في أطقم العمل، وتعطيل حركة النقل المؤدية إلى مطار "سوفارنابومي" في بانكوك.