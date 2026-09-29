ماليزيا تبدأ ترحيل مواطني ميانمار إلى وطنهم رغم تحذيرات أممية وحقوقية

بدأت ماليزيا ترحيل مواطنين من ميانمار إلى بلادهم ضمن برنامج طوعي، رغم تحذيرات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوقية من أن الأوضاع في ميانمار ما زالت غير آمنة لهم.

والأشخاص الـ1476 الذين بدأوا رحلة العودة اليوم الثلاثاء، هم ضمن 5 آلاف مواطن من ميانمار، سوف يتم ترحيلهم إلى بلادهم على مراحل من ماليزيا، حيث كان هناك 10388 مواطناً من ميانمار محتجزين في مراكز توقيف المهاجرين المنتشرة في أنحاء البلاد حتى 15 أغسطس، بحسب وزارة الداخلية الماليزية.

وأكد مسؤول في الوزارة أن عملية الترحيل سوف تتم اليوم الثلاثاء، حيث وصلت حافلات يُعتقد أنها تقل العائدين إلى ملعب في بلدة مانجونج بولاية بيراك وسط ماليزيا، وسط إجراءات أمنية صارمة. كما رست سفن يُعتقد أنها قادمة من ميانمار في قاعدة لوموت البحرية القريبة.

وقالت الوزارة إن أفراد المجموعة الأولى وافقوا على العودة في عملية ستُنفذ بشكل آمن باستخدام سفينتين حربيتين وسفينة مستشفى تابعة للبحرية الميانمارية، فيما لم تتوافر على الفور تفاصيل عن هوياتهم وظروفهم.

يشار إلى أن ميانمار تشهد نزاعاً مسلحاً وعدم استقرار سياسي بعد استيلاء الجيش على السلطة في عام 2021.

ودعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوقية إلى توخي الحذر بشأن برنامج الترحيل، قائلة إن الوضع الأمني والإنساني في أجزاء من ميانمار ما زال متقلباً وإن الأشخاص المعنيين قد يواجهون مخاطر جسيمة.