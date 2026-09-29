إيران: ننتظر ردا أمريكيا على مقترحات قدمناها بوساطة قطر

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** وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي:

- قطر ستقدم هذه الأفكار إلى الولايات المتحدة، ونأمل في تلقي رد بحلول يوم غد

- موقف إيران من الملف النووي لم يتغير، ولم تجر أي مباحثات بشأن الموضوع

- فتح مضيق هرمز لن يتم إلا إذا نفذت الولايات المتحدة الأمريكية شروط إيران

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تنتظر رد الولايات المتحدة على المقترحات التي قدمتها عبر وسطاء قطريين من أجل إنهاء التوتر العسكري بين البلدين.

وأوضح عراقجي في تصريح للصحفيين خلال وجوده في نيويورك مساء الاثنين، أن إيران لم تقدم أي تنازل بشأن الملف النووي، وأن المباحثات الحالية تتركز فقط على مضيق هرمز.

وأضاف أنه التقى أمس مسؤولين قطريين يقومون بدور الوساطة، وأنهم تبادلوا الأفكار بشأن تلبية الشروط الإيرانية (دون ذكر تلك الشروط).

وتابع: "ستقدم قطر هذه الأفكار إلى الولايات المتحدة، ونأمل في تلقي رد بحلول يوم غد. سأعود إلى طهران خلال فترة قصيرة، وبعد تلقي الرد ستتخذ القرارات في طهران".

ونفى عراقجي التقارير التي نشرتها وسائل إعلام دولية حول "تقديم إيران تنازلات بشأن الملف النووي".

وقال بهذا الصدد: "لم يتغير موقف إيران إطلاقا، ولم تجر أي مباحثات بشأن هذا الموضوع، النقاشات الحالية تتعلق بمضيق هرمز فقط".

وأكد عراقجي أن فتح مضيق هرمز لن يتم إلا إذا نفذت الولايات المتحدة الأمريكية الشروط الإيرانية.

وأشار عراقجي إلى أن للمرشد الإيراني مجتبى خامنئي شروطا، وأن فتح مضيق هرمز مرتبط بتنفيذ هذه الشروط.

وتابع: "شروط إيران عادلة ومنطقية تماما، وإذا كان الأمريكيون يدعون أنهم يؤيدون التوصل إلى اتفاق أو يسعون إلى حل سلمي، فنحن نقدم لهم طريق هذا الحل".

وجدد عراقجي تأكيده على استعداد إيران للدبلوماسية والحرب على حد سواء.

والجمعة الماضي، قال عراقجي إن طهران قدمت إلى الولايات المتحدة عبر قطر خطة "قطعية" مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة السفن، مشيرا إلى أن الكرة في ملعب واشنطن.

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفضه المقترح الإيراني لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، واصفا المقترح بأنه "غير مقبول".

وفي 28 فبراير الماضي شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول المنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل انسداد مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات جراء خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.