أبوظبي: منصور بن زايد يناقش مع وزير خارجية تركيا العلاقات الثنائية ومستجدات المنطقة

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استقبل نائب الرئيس الإماراتي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، اليوم الاثنين في أبوظبي، وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية بين الإمارات تركيا، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث الجهود المبذولة لدعم مسارات التنمية والاستقرار وتعزيز فرص التعاون بما يخدم المنطقة وازدهارها.