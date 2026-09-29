بيرنام يتعهد بمعالجة قضايا يتجنبها الساسة بمؤتمر حزب العمال البريطاني

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سيتعهد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنام بمعالجة القضايا التي "يتجنبها الساسة عادة" في أول كلمة له، اليوم الثلاثاء، بصفته زعيمًا للحزب خلال مؤتمر حزب العمال، وسط تزايد التكهنات بإمكانية إصلاح نظام الزيادة الثلاثية للمعاشات التقاعدية لتمويل الرعاية الاجتماعية.

ومن المتوقع أن يستغل بيرنام كلمته لطرح مسار جديد نحو «بريطانيا يشعر فيها الناس مجددًا بأن بلادهم تقف إلى جانبهم، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وسيفصل خططه لتوفير الرعاية الاجتماعية المجانية في إنجلترا، ويتعهد باتخاذ إجراءات بشأن بطالة الشباب وإخضاع المرافق العامة للسيطرة الحكومية، مع التعهد بإجراء "حوار صريح" بشأن القضايا الصعبة.

ومرددا شعار مؤتمر ليفربول "الأمل من جديد"، سيقول بيرنام لأعضاء الحزب إن "الأمل يأتي من الصراحة ومن قول الأمور التي يتجنبها الساسة عادة".

كما سيعلن عن إنشاء "شبكة بريطانيا العظمى" جديدة مملوكة للقطاع العام، في محاولة لخفض تكاليف الطاقة في المملكة المتحدة لتصبح مماثلة لمستوياتها في الدول الأوروبية خلال عقد.

وسيقول بيرنام: "لا يمكننا الاستمرار على هذا النحو. فقد أعادت السياسة التقليدية بريطانيا إلى الوراء".

وسيضيف: "ولن يكون المزيد من الشيء نفسه كافيا، ولن يقودنا إلى المكان الذي نحتاج إلى الوصول إليه".

كما سيعيد طرح محاور خطبه الأولى في منصبه، منتقدا تركيز السلطة في أيدي "أصحاب المصالح" ومتعهدا بالقطيعة مع "التفكير المعيب الذي ساد خلال السنوات الأربعين الماضية".