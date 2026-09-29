 استطلاع حكومي: 70% باليابان ينظرون بصورة إيجابية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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استطلاع حكومي: 70% باليابان ينظرون بصورة إيجابية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية

طوكيو-د ب أ
نشر في: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 9:26 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 سبتمبر 2026 - 9:26 ص

أظهر استطلاع حكومي اليوم الثلاثاء أن أكثر من 70% من اليابانيين ينظرون بصورة إيجابية لاستخدام التكنولوجيا المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات في قطاعي الطب والرعاية الصحية.

وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الاستطلاع، الذي صدر ضمن الكتاب الأبيض السنوي لوزارة الصحة والعمال، أكد " أهمية تحسين الكفاءة والانتاجية من خلال تضمين التكنولوجيا" بحلول نحو 2040، عندما يصل تعداد كبار السن في اليابان الذين يبلغون من العمر 65 أو أكثر للذروة في ظل تزايد سوء نقص الأطباء والممرضين والعاملين في مجال الرعاية الصحية.

ووافق 4ر72% ممن شملهم الاستطلاع الإلكتروني أو اتفقوا نوعا ما على استخدام الذكاء الاصطناعي في مساعدة الأطباء على التشخيص، في حين وافق 7ر73% على استخدام أجهزة الروبوتات لتسهيل التواصل بين مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن يحتاجون إليها.

من ناحية أخرى، قال 5ر74% إنهم يشعرون بالقلق إزاء نقص العمالة في قطاع الرعاية الطبية.

وقد تم إجراء الاستطلاع خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بين من تتراوح أعمارهم من 20 إلى 74 عاما.

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