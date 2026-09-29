وزير خارجية ألمانيا يزور سلوفاكيا قبل التوجه إلى ستراسبورج لإلقاء كلمة بمجلس أوروبا

يواصل وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اليوم الثلاثاء جولة تستغرق عدة أيام في أوروبا بزيارة سلوفاكيا.

وفي العاصمة براتيسلافا يعتزم الوزير عقد مباحثات مع رئيس الوزراء روبرت فيتسو ووزير الخارجية يوراي بلانار، من بين آخرين.

ويعتبر كثيرون القيادة السياسية في سلوفاكيا موالية لروسيا. وانتقد رئيس الوزراء الشعبوي اليساري فيتسو مرارا عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على موسكو.

ووفقا لمتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية في برلين، تتركز المحادثات في براتيسلافا على الالتزامات المشتركة والمسئولية التي تترتب على سلوفاكيا جراء عضويتها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وينطبق ذلك بصفة خاصة على دعم أوكرانيا والعلاقة مع روسيا.

وفي وقت لاحق يتوجه فاديفول إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية، حيث يلقي بعد ظهر اليوم كلمة أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ويلتقي عددا من ممثلي مجلس أوروبا.

وتعد ألمانيا واحدة من أكبر المانحين الثنائيين لمجلس أوروبا. وبحسب المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، يعتزم فاديفول في هذا السياق تسليط الضوء على الدور الألماني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية.