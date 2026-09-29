ترامب ينفي عرض تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية

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نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين تقريرا إعلاميا أفاد بأن إدارته عرضت على إيران تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى أموال مجمدة مقابل تقديم تنازلات بشأن برنامجها النووي.

وكتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: "نشر أكسيوس للتو تقريرا يفيد بأن ترامب عرض تخفيف العقوبات وإتاحة أموال مجمدة لإيران. هذا غير صحيح. لم أعرض عليهم أي شيء! تقرير أكسيوس، مثل معظم التقارير الأخرى، خدعة".

وطالب ترامب "أكسيوس" بسحب التقرير "فورا".

وجاء تقرير "أكسيوس" بعد أن رفض ترامب خلال عطلة نهاية الأسبوع اقتراحا لوقف إطلاق النار طرحته إيران.

وأفادت وسائل إعلام بأن خطة السلام المقترحة من إيران تنص على تعليق الحصار البحري الأمريكي المفروض على موانئها، مقابل التزام طهران بإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف المفاوضات بشأن برنامجها النووي.