مستشار الرئيس اللبناني: 25 مليار دولار خسائر انفجار بيروت

قال رفيق شلالا، المستشار الإعلامي للرئيس اللبناني، إن تكاليف إعادة بناء مرفأ لبنان عملية ستأخذ وقت.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم» تقديم الإعلامية بسمة وهبة، عبر فصائية «on» مساء الخميس، أن التقدير الأولي يكشف أن الخسائر 15 مليار دولار، بجانب خسائر المؤسسات والمنازل والممتلكات، التي قد تصل لـ 10 مليارات دولار.

وأكد أن خسائر انفجار مرفأ بيروت ضخمة وكبيرة، مشيرًا إلى عدم تلقى أي مبالغ مالية، فالمساعدة عبارة عن أمور مستعجلة من مواد غذائية ومستلزمات طبية ومواد طبية.

وأوضح أن هناك تحقيقات جارية حول الانفجار، وستظهر كافة التفاصيل، مشيرًا إلى أن الملف تم تحويله إلى أعلى سلطة قضائية.

واندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.

من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.