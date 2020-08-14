محلل اقتصادي لبناني: إعادة إعمار مرفأ بيروت يحتاج إلى نصف مليار دولار

قال باسل الخطيب، محلل اقتصادي لبناني، إن حساب التقديرات الأولية للخسائر الناتجة عن انفجار المرفأ، كانت تعادل 3 مليارات دولار.



وأضاف في حوار خاص لبرنامج «أخر الأسبوع» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد» مساء الخميس، أن إعادة إعمار المرفأ سوف تحتاج إلى نصف مليار دولار، متابعًا أن البضائع الموجودة في المرفأ ستخضع للفحص؛ للتأكد من مطابقتها للمعايير.



وأشار إلى أن ثمن تلك البضائع يصل إلى نصف مليار دولار أيضًا، موضحًا أن إعادة ترميم 80 ألف وحدة سكنية التي هُدمت نتيجة الانفجار، تحتاج إلى 5 مليارات دولار.



وذكر أن خسائر القطاع السياحي، تزيد عن مليار دولار، مؤكدًا أن إجمالي الخسائر تصل إلى 15 مليار دولار، قائلًا: «تداعيات الانفجار تزيد عن تداعيات حرب».



واندلع حريق كبير، الأسبوع الماضي، في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداؤها في العاصمة والضواحي، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات الشهداء وآلاف الجرحى.



من جانبه، قرر مجلس الوزراء اللبناني، وضع كل المسؤولين المعنيين بانفجار مرفأ بيروت قيد الإقامة الجبرية لحين تحديد المسؤولية.