ضمادة سحرية جديدة تقتل البكتيريا المقاومة للأدوية

مع زيادة أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، اخترع فريق من العلماء في سويسرا ضمادة تقضي على البكتيريا التي توجد داخل الجرح.

استطاع علماء بالمختبرات الفدرالية لعلوم المواد والتكنولوجيا السويسرية (Empa) إنتاج ضمادة للجروح تقوم بالقضاء على البكتيريا بداخل الجرح نفسه، بحسب ما نقل موقع "هايل براكسيس" الألماني.

ويضيف الموقع أن الضمادة السحرية مصنعة من مواد نباتية ومزودة ببروتينات صغيرة قادرة على محاربة حتى أنواع البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وبحسب مقال نشر بموقع "ميديكال إكسبرس"، فإن أي جرح في جسم الإنسان قد تدخله جراثيم تتسبب في عدم التئام الجرح وحدوث التهاب قد ينشر العدوى الجرثومية في الجسم كله، مما قد يؤدي إلى تسمم الدم (الإنتان)، وهي حالة مرضية خطيرة وقاتلة.

ضمادة من ألياف نباتية

ويقول العلماء إنه في العادة تقوم المضادات الحيوية بالقضاء على هذه البكتيريا، غير أنه في السنوات الأخيرة زادت مقاومة أنواع معينة من البكتيريا للمضادات الحيوية، وهو ما يعني أن بعض أنواع العدوى قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة، بحسب موقع "هايل براكسيس".

لهذا السبب قام فريق العلماء بتطوير ضمادة مصنعة من مادة الـ "سليولوز"، وهو عنصر موجود في أنسجة وجدران النباتات، وذلك عن طريق استخدام تقنية الغزل الكهربائي التي غزلت الألياف النباتية إلى قطع من القماش متعددة الطبقات.

بعد ذلك قام العلماء بتزويد هذه الألياف بأحماض أمينية (ببتيد)، وهي بروتينات صغيرة تتمتع بخصائص مقاومة للبكتيريا، بحسب ما نقل موقع "ميديكال إكسبرس" عن العلماء.

وأظهرت التجارب التي أجراها العلماء على مجموعات بكتيريا أن الضمادة الجديدة تقتلها بنسبة تصل إلى 99,9 بالمئة، بحسب ما نقل موقع "هايل براكسيس". والخبر الجيد هو أن هذه الضمادات يحتملها الجلد جيداً، كما تقضي أيضاً على البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية، وهو ما قد ينقذ أرواحاً عديدة في المستقبل.

وتقول رئيسة الفريق العلمي كاتارينا مانيورا إن الفريق يبحث إمكانيات تزويد هذه الضمادات بمواد أخرى في المستقبل تساعد بشكل أكبر على التعافي، بحسب ما نقل عنها "ميديكال إكسبرس".