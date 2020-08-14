انتشال جثامين 4 أشخاص من شواطئ العجمي غربي الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لإدارة الحماية المدنية في الإسكندرية، اليوم الجمعة، من انتشال 3 جثامين لـ"سيدة وفتاه، وشابين" لقوا مصرعهم غرقًا في مياه شاطئي، الهانوفيل، وشهرزاد، بالعجمي، غربي الإسكندرية.



وتلقى مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، اللواء سامي عبد الرازق غنيم، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد بورود بلاغ بغرق 4 أفراد عقب نزولهم مياه البحر بشاطئي، الهانوفيل، وشهرذاد.



وبانتقال الشرطة إلى موقع البلاغ وفحصه، تبين أن الجثامين للفتاة تدعى، شروق حسين جابر، 30 عامًا، من منطقة الجمرك، ومحمد مجدي، من منطقة الورديان، وفتاة مجهولة الهوية، ورضا مجاهد عبدالعزيز 32 عامًا، من مركز منيا القمح، محافظة الشرقية.



تم نقل الجثامين لمشرحة الإسعاف في منطقة كوم الدكة، تمهيدًا لانهاء إجراءات تسليمهم لأسرهم، عقب تحرير محاضر بالواقعتين، وجارٍ إخطار النيابة العامة لتباشر التحقيق.



وكان 3 أشخاص لقوا مصرعهم، اليوم الجمعة، غرقًا أثناء قيامهم بالسباحة في مياه البحر بشاطئ إحدى قرى الساحل الشمالي، الواقعة عند الكيلو 47، غربي الإسكندرية، وتم انتشال جثمان منهم وجار البحث عن 2 آخرين.



يذكر أن حالات الغرق التي شهدتها الإسكندرية، خلال الشهر الأخير، وقعت إثر مخالفة المواطنين لقرار مجلس الوزراء الرامي لغلق الشواطئ، وعدم جاهزيتها لاستقبال مصطافين، وقرار محافظ الإسكندرية، بغلق 61 شاطئا على مستوى المحافظة.