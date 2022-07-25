حقق فيلم "تسليم أهالي" أمس السبت 909 آلاف جنيه، لتصل إجمالي إيراداته منذ طرحه 3 أغسطس الحالي، إلى 11 مليون جنيه و557 ألف جنيه.

وانضم "تسليم أهالي" قبل 10 أيام لقائمة أفلام موسم عيد الأضحى التي لا تزال موجودة في دور العرض المصرية، ومنها "كيرة والجن" الذي وصل إجمالي إيراداته منذ طرحه في 30 يونيو الماضي وحتى أمس السبت، إلى 104 مليون جنيه و172 ألفا، و"بحبك" الذي حقق إجمالي إيرادات منذ طرحه في 7 يوليو الماضي وحتى أمس إلى 47 مليون جنيه و333 ألفا، و"عمهم" الذي حقق إجمالي إيرادات منذ طرحه في 7 يوليو الماضي وحتى أمس 43 مليون جنيه و536 ألفا.

فيلم «تسليم أهالى» تدور أحداثه فى إطار كوميدى، حول حياة زوجين غير مستقرة، حيث تظهر امرأة فى حياة الزوجين وتلاحقهما فى كل مكان، فيسعى الزوج للهروب.

تأليف شريف نجيب، وإخراج خالد الحلفاوى، وبطولة دنيا سمير غانم، وهشام ماجد، وبيومى فؤاد، عبدالله مشرف، وعمرو وهبة، ومحمد أوتاكا، بالإضافة إلى الراحلة دلال عبدالعزيز، ويظهر ضيفا للشرف فى الفيلم كل من أحمد فتحى، ومحمد ممدوح، ولوسى.

ويستعد فيلم "دعوة عامة" لدخول المنافسة الأربعاء المقبل، وهو من بطولة أحمد الفيشاوي ومحمد عبد الرحمن وأسماء أبو اليزيد، من تأليف أحمد عبد الوهاب، وكريم سامى كيمز من إخراج وائل فرج.