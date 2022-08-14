سلمان رشدي يتعافى ويتحدث بعد حادث الطعن في أمريكا

رفع الأطباء جهاز التنفس الصناعي عن المؤلف سلمان رشدي، وبدأ في التحدث في الوقت الذي يتعافى فيه بعد تعرضه للطعن في الولايات المتحدة.



ونقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن تغريدة للكاتب البريطاني الأمريكي عايش تيسير، تم حذفها في وقت لاحق، إنه "تم رفع جهاز التنفس الصناعي ويتحدث -ويمزح-" عن الرجل البالغ من العمر 75 عاما، وهو ما أكده وكيل المؤلف أندرو ويلي.



وكان ويلي، قد قال في وقت سابق، إن سلمان كان موضوعا على جهاز التنفس الصناعي، وقد يفقد إحدى عينيه بعد أن أصيب في ذراعه وكبده خلال الهجوم.



وكان البريطاني المولود في الهند، الذي أدت روايته "آيات شيطانية" إلى تهديدات بالقتل من إيران في ثمانينيات القرن الماضي، على وشك إلقاء محاضرة في ولاية نيويورك الأمريكية يوم الجمعة، عندما تعرض للهجوم.



ودفع، هادي مطر، الرجل المتهم بطعنه ببراءته يوم السبت من تهم الشروع في القتل والاعتداء.



وتقدم محامي مطر، 24 عاما، بالدفوع نيابة عنه خلال جلسة استماع رسمية في محكمة غربي نيويورك.



ووفقا للشرطة، فقد تعرض سلمان لطعنة واحدة على الأقل في رقبته وأخرى ​​في بطنه قبل نقله إلى المستشفى.