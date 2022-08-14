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مصر
مستقبل وطن: صرف مساعدات مالية لأسر ضحايا ومصابي حريق كنيسة المنيرة
وفد من قيادات الأزهر يزور مصابي كنيسة المنيرة
رئيس المؤسسات المارونية بمصر يعزي البابا تواضروس في ضحايا حريق كنيسة المنيرة
وزارة التعاون الدولي تنعى ضحايا حريق كنيسة المنيرة
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سفارة ليتوانيا بالقاهرة تعرب عن خالص التعازي في ضحايا حريق كنيسة المنيرة
باكستان وكوريا واليابان تنعي ضحايا كنيسة أبو سيفين
روسيا تخصص نصف مليار دولار لتطوير وترقية شبكات الاتصالات
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اتحاد الكرة يعلن موعد انطلاق الدوري الجديد 2022-2023
لمتابعة أداء الحكام.. كلاتنبرج يحضر مباراة الأهلي والمقاصة في الكأس
كونتي يرفض التعليق على مشاجرته مع توخيل بعد قمة تشيلسي وتوتنهام
رأي
فن
9 أفلام تتنافس في مسابقة أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا
اتحاد الإذاعات الإسلامية يعزي البابا تواضروس الثاني في ضحايا كنيسة المنيرة
نجوم الفن ينعون ضحايا حريق كنيسة المنيرة
راغب علامة يعزي الشعب المصري في ضحايا حريق كنيسة المنيرة
مال وأعمال
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مواطن
فيديو.. أول تعليق من وزير الري الجديد على ملف سد النهضة الإثيوبي
المدير المالي بشركة غزل المحلة: الاكتتاب العام للنادي جمع 30 مليون جنيه بنهاية اليوم
وزير السياحة الجديد لـ الشروق: هدفنا تعظيم الإيرادات السياحية فى الفترة المقبلة
حوادث وقضايا
حريق كنيسة المنيرة.. أمين الفتوى يعزي أهل الضحايا: كلنا إلى جواركم ونؤازركم
صديق الأسرة المتوفية بحريق الكنيسة: الأب توفى منذ فترة وأهله لحقوا به
وفد من مستقبل وطن يزور مصابي حريق كنيسة المنيرة بمستشفى العجوزة العام
اختناق وقفز ومخرج وحيد للضحايا.. تفاصيل 45 دقيقة لحريق كنيسة المنيرة بالجيزة
تليفزيون
حريق كنيسة المنيرة.. أسامة كمال: كلمات العزاء ليست كافية في هذه الفاجعة