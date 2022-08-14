المبعوث الأمريكي إلى اليمن يجري مباحثات مع مسؤولين عُمانيين وإماراتيين

بحث المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليدركينج، اليوم الأحد، مع مسؤولين عمانيين وإمارتيين حل أزمة البلاد التي تشهد صراعاً مسلحاً منذ نحو ثمان سنوات.

وقالت وزارة الخارجية العُمانية في بيان لها: "إن الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، استقبل في مسقط، المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن".

واستعرض اللقاء، وفقا للبيان "الجهود المبذولة في مساندة الأطراف اليمنية للوصول إلى حل سياسي يحقق لليمن الشقيق ولدول المنطقة الأمن والاستقرار".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إن مبعوثها الخاص إلى اليمن سيسعى لتمهيد الطريق أمام هدنة مستدامة وحل شامل للنزاع.

وأوضحت أن ليدركينج عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الإماراتيين (دون تحديد صفتهم).

وأفادت بأن المبعوث الأمريكي رحب بالتزام الإمارات بهدنة الأمم المتحدة في اليمن.

كان الوسيط الأمريكي، قد أعلن الخميس الماضي، بدء جولة خليجية في مسعى لترسيخ وقف إطلاق النار في البلاد.

وفي 2 أغسطس الجاري، أعلنت الأمم المتحدة موافقة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، وجماعة أنصار الله الحوثية، على تمديد الهدنة بين الجانبين لشهرين إضافيين، بعد انتهاء هدنة سابقة مماثلة بدأت في 2 أبريل الماضي.