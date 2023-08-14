راشفورد يقود هجوم مانشستر يونايتد في التشكيل المتوقع أمام وولفرهامبتون

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يستضيف مانشستر يونايتد نظيره وولفرهامبتون، اليوم الإثنين، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد بالدوري الإنجليزي 2023-2024.

ويسعى لاعبو مانشستر يونايتد بقيادة مديرهم الفني الهولندي إريك تين هاج لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل بدء الموسم بشكل مثالي، وإيصال رسالة مبكرة أن الشياطين الحمر عازمون على المنافسة بقوة على اللقب في الموسم الحالي.

ومن المتوقع أن يبدأ مانشستر يونايتد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: بيساكا، فاران، مارتينيز، شاو

خط الوسط: كاسيميرو، ماكتوميناي، برونو فيرنانديز، ماونت، جارناتشو.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد.